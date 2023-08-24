Речь идет о предателях Александре Полонском, Виталии Степанчуке, Викторе Бойко и Сергее Свириденко.

Четырем бывшим руководителям внутренних войск Украины, которые сейчас подавляют движение сопротивления в оккупированном Крыму, сообщено подозрение в государственной измене.

Как сообщает сайт СБУ, собрана доказательная база на четырех высокопоставленных должностных лиц-предателей из бывшего Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины.

В частности, во время оккупации полуострова они изменили присяге и перешли на сторону российских захватчиков, которым сейчас помогают проводить массовые репрессии против местных участников движения сопротивления.

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Кроме того, вражеские приспешники участвуют в карательных рейдах на временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.

В этой связи, военная контрразведка СБУ задокументировала преступную деятельность Александра Полонского - бывшего заместителя начальника управления Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины по работе с личным составом.

По данным СБУ, Полонский, находясь в должности, одним из первых поддержал оккупацию украинского полуострова и "присягнул на верность России". За это захватчики назначили его "заместителем командира отдельной бригады Внутренних войск РФ по Республике Крым и г. Севастополя".

Кроме того, еще одним предателем является Виталий Степанчук – экс-заместитель начальника управления расформированного Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины с тыла.

Так, после вступления в ряды агрессора он стал "заместителем начальника управления по материальному и техническому обеспечению Росгвардии по Севастополю".

Как отмечают в СБУ, на этой "должности" он организовал логистику поставки горючего и продуктов питания для рашистов, которые задействованы в карательных мероприятиях во временно оккупированной части юга Украины.

Следующим предателем является Виктор Бойко - экс-заместитель начальника управления расформированного Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины по вооружению. Сейчас он входит в командный состав так называемого "Главного управления войск Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополь".

Так, под его руководством оккупационные группировки РФ проводят так называемые массовые "зачистки" среди гражданского населения в оккупированных районах Запорожской области и Левобережья Херсонщины.

Вместе с тем, задокументирована преступная деятельность Сергея Свириденко – бывшего заместителя начальника управления расформированного Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины по общественной безопасности.

По данным СБУ, после захвата полуострова он остался в Симферополе и "записался" в ряды агрессора. Там его назначили начальником штаба войск Росгвардии по г. Севастополю.

На основании собранных доказательств всем четырем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена).

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для установления мест пребывания злоумышленников для их привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.

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