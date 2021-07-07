По данным местных жителей, злоумышленник сначала хотел убить старшую сестру мальчика.

Неподалеку от Кривого Рога в результате резни пострадал двухлетний мальчик - тяжелые травмы ему нанес муж его матери. За жизнь ребенка борются медики, а злоумышленника разыскивают правоохранители.

Детали инцидента сообщает "Обозреватель".

Трагедия произошла в стекле Девладово утром 7 июля. 28-летний Сергей Федотов закрылся в доме с двумя детьми (2-летним мальчиком и 7-летней девочкой). Впоследствии он нанес несколько ударов ножом мальчику, а затем перерезал ему горло.

По словам местных жителей, таким способом он пытался отомстить матери детей. 26-летняя Марина якобы хочет выгнать его из дома.

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"Насколько я знаю, сначала он хотел убить старшую девочку. Но она умоляла его не делать этого. Тогда он заявил, что дает ей второй шанс. Но кто-то один из детей должен умереть. После этого он ножом ударил маленького мальчика в спину, затем перерезал ему горло", - рассказывает местная жительница.

Раненого ребенка забрали в местную больницу и планируют перевести в медучреждение Кривого Рога.

Еще один местный житель рассказывает, что злоумышленник работал на местной химбазе, в селе живет последние полтора-два года.

"Его мало кто знает. Он сам из Днепра. Он немного странный, всегда ходил в наушниках и слушал музыку. Хотя тихий, ни к кому не приставал", - говорит мужчина.

Мать детей - местная жительница, мальчик и девочка родились от разных мужей. Федоров был третьим. Семья жила скромно, алкоголем не злоупотребляли, хотя иногда ссорились. Крупный скандал произошел у супругов несколько месяцев назад, они якобы решили разводиться. Впоследствии помирились.

"Но сейчас Марина хотела окончательно его выгнать. И он решил отомстить ей таким способом. Сказал, бить будет по самому болезненному месту, по детям. Это ужасная история, в деревне все сейчас на ушах. Люди боятся отпускать детей самих на улицу, здесь ходит полиция, ищет его", - рассказывает местная пенсионерка.

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Автор: Юрий Годован