Находясь на должностях, эти люди занимались подбором сотрудников "милиции", охраной мероприятий, которые проводила оккупационная администрация, а также выполняли другие "правоохранительные функции" на территории города.

Коллаборанты, занявшие руководящие должности в псевдомилиции Херсонской области, получили 15 лет тюрьмы, информирует Национальная полиция Украины.

Как сообщается, с марта по май 2022 года четверо местных жителей, находясь на территории оккупированного вооруженными силами Российской Федерации г. Геническ, пошли на сотрудничество с оккупационными властями.

Речь идет об экс-начальнике охраны частной фирмы, бывших правоохранителях, которые в разное время были уволены со своих должностей.

Видео дня

Они добровольно согласились занять должности руководящего состава псевдоправоохранительного органа - начальника, заместителей начальника и руководителя кадрового подразделения так называемого "Генического РО ГУ МВД по Херсонской области".

Находясь на должностях, они занимались подбором сотрудников "милиции", охраной мероприятий, которые проводила оккупационная администрация, а также выполняли другие "правоохранительные функции" на территории города.

В июне 2022 года всем четверым сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Охота на коллаборантов - последние новости

Ранее Служба безопасности задержала еще трех вражеских приспешников во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области. Как сообщил пресс-центр СБУ, среди них - двое жителей Волчанского района, бывшие должностные лица органов местного самоуправления.

До 11 лет и 6 месяцев лишения свободы осудили корректировщика, который наводил "Калибры" российских оккупантов на Николаев.

Кроме того, был разоблачен очередной российский прихвостень в Николаевской области. Предатель "сливал" данные через группы в социальных сетях и мессенджерах, которые администрируются российскими спецслужбами.

Вас также могут заинтересовать новости: