Коллаборанты насаждают законы РФ, выискивают партизан, агитируют к сотрудничеству с врагом, подавляют сопротивление.

В Запорожской области подозрения в госизмене получили еще пятеро экс-правоохранителей, которые до сих пор прислуживают оккупантам.

Как сообщает Госбюро расследований, заочно сообщено о подозрении в государственной измене еще пятерым бывшим работникам правоохранительных органов в Запорожской области, которые до сих пор прислуживают оккупантам.

В частности, в начале временной оккупации Запорожской области старшая инспектор и патрульная Васильевского районного управления стали работать в так называемой "народной милиции города Каменка-Днепровская", к ним присоединился еще один патрульный этого же управления.

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"Правоохранитель, отвечавший за обеспечение работы специальных площадок центра ГУНП, согласился на трудоустройство в другом незаконно созданном правоохранительном органе – "народной милиции городе Днепрорудное". А работник отдела реагирования Мелитопольского районного управления нашел себя в "народной милиции г. Васильевка", - рассказали в ГБР.

Отмечается, что все пятеро фигурантов до сих пор служат врагу, выполняют указания захватчиков и получают вознаграждение в рублях.

"Формально они патрулируют улицы города, осуществляют дежурство, охраняют общественный порядок. На самом деле насаждают законы РФ, выискивают партизан, агитируют к сотрудничеству с врагом, подавляют сопротивление. Все они стали неотъемлемым элементом карательной оккупационной машины", - сказано в сообщении.

Всем им сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса), санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Предатели Украины

С начала войны СБУ и другие уполномоченне органы постоянно вычисляют и задерживают российских прихвостней, которые перешли на службу к врагу. Так, например 14 апреля СБУ задержала трех вражеских приспешников в освобожденных районах Харьковской области. Среди них - двое жителей Волчанского района, бывшие должностные лица органов местного самоуправления.

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