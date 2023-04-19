Фигурантами являются двое бывших сотрудников СБУ в Автономной Республике Крым, которые в 2014 году перешли на сторону врага и вступили в ряды ФСБ.

В Украине будут судить двух предателей, помогавших ФСБ совершать хакерские атаки на украинское правительство.

Как сообщает Служба безопасности Украины, фигурантами являются двое бывших сотрудников СБУ в Автономной Республике Крым, которые в 2014 году перешли на сторону врага и вступили в ряды ФСБ.

Отмечается, что там они вошли в состав подконтрольной российской спецслужбе хакерской группировки "Armageddon".

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Правоохранители установили, что с 1 января 2020 года по 10 марта 2021 года злоумышленники осуществили серию масштабных кибератак на правительственные структуры Украины.

В частности, во время одного из киберинцидентов ФСБ пыталась получить доступ к секретным данным высших органов украинской власти.

"Впрочем, благодаря оперативному реагированию СБУ удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для проникновения российской спецслужбы в правительственные информационные ресурсы Украины. По результатам комплексных мероприятий правоохранители установили причастность обоих предателей к подрывной деятельности агрессора", - говорится в сообщении.

Так, в 2021 году киберспециалисты СБУ поименно установили злоумышленников, перехватили их разговоры, а также получили неопровержимые доказательства их причастности к кибератакам на Украину.

"И это при том, что они использовали собственные вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и "прикрытия" в сети Интернет. Тогда было установлено восемь вражеских хакеров, пятеро из которых сразу получили подозрение", - отметили в ведомстве.

Правоохранители завершили расследование в отношении двух из них и выдвинули обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и автоматизированных систем). Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Хакерские атаки россиян на Украину

Как сообщал УНИАН, по оценкам специалистов, Украина вступает в новую фазу кибервойны с Россией в рамках противостояния государств в киберпространстве, защита которого является важной составляющей противодействия российской агрессии на нашей территории.

За год войны с россиянами украинским специалистам удалось отбить шквал атак вражеских хакеров, однако Киеву следует готовиться к новому этапу войны с вражескими хакерами, которые планируют усилить свои атаки в 2023 году.

В январе этого года стало известно, что СБУ предупредила граждан о новой киберопасности со стороны российских хакеров. Они пытались наблюдать за украинцами через Wi-Fi.

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