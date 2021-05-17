В больнице Перемышля умерла еще одна пассажирка, пострадавшая в аварии автобуса "Познань-Херсон" - Анастасия Кочеткова из Хмельницкого.
Читайте такжеАвария с украинцами в Польше: мама погибшего ребенка уснула за рулем от усталости после пересечения границыВрачи боролись за жизнь украинки более двух месяцев, сообщает "Сегодня". Девушка даже шла на поправку.
Причины смерти медики пока не называют.
В группе, где Анастасии собирали средства на лечение, сообщается, что девушка "не проснулась" в воскресенье утром, 16 мая. Там же отмечалось, что после аварии украинка долго была без сознания, ей провели сложные операции на головном мозге, девушка проходила реабилитацию.
Авария с украинцами в Польше: что известно
- Анастасия пострадала в аварии, произошедшей в ночь на 6 марта. Тогда более полусотни украинцев попали в ДТП в Польше: рейсовый автобус "Познань-Херсон" съехал с дороги и перевернулся.
- На месте аварии погибли пять человек, одного из пострадавших удалось реанимировать. В конце марта в больнице скончался еще один пострадавший.
- По версии польского следствия, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус слетел в кювет.
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