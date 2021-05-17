В ночь на 6 марта более полусотни украинцев попали в ДТП на рейсовом автобусе "Познань-Херсон".

В больнице Перемышля умерла еще одна пассажирка, пострадавшая в аварии автобуса "Познань-Херсон" - Анастасия Кочеткова из Хмельницкого.

Читайте такжеАвария с украинцами в Польше: мама погибшего ребенка уснула за рулем от усталости после пересечения границыВрачи боролись за жизнь украинки более двух месяцев, сообщает "Сегодня". Девушка даже шла на поправку.

Причины смерти медики пока не называют.

В группе, где Анастасии собирали средства на лечение, сообщается, что девушка "не проснулась" в воскресенье утром, 16 мая. Там же отмечалось, что после аварии украинка долго была без сознания, ей провели сложные операции на головном мозге, девушка проходила реабилитацию.

Авария с украинцами в Польше: что известно

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Автор: Катерина Комолова