Сейчас в больницах остаются еще двое украинцев, в частности, женщина в тяжелом состоянии.

В результате ДТП с украинцами в Польше, которое произошло 6 марта, скончался еще один пострадавший пассажир, двое до сих пор в больнице.

Об этом рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет "РБК-Украина".

По информации Николенко, вчера, 25 марта, в больнице города Жешув умер гражданин Украины, который ехал на автобусе, попавшем в аварию.

"Его семья проинформирована, сейчас решается вопрос репатриации тела в Украину. Таким образом, количество погибших в той аварии возросло до шести человек", - отметил Николенко.

Спикер добавил, что в больницах остаются двое украинцев, в частности, женщина в тяжелом состоянии.

Авария с украинцами в Польше: что известно

В ночь на 6 марта более полусотни украинцев попали в ДТП вблизи населенного пункта Кашице в Польше. Рейсовый автобус "Познань-Херсон" съехал с дороги и перевернулся.

На месте аварии погибли пять человек, одного из пострадавших удалось реанимировать.

По версии польского следствия, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус слетел в кювет. Водителю грозит до восьми лет лишения свободы.

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Автор: Катерина Комолова