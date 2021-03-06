Также, по его словам, состояние десяти пострадавших - тяжелое.

Информация о шестом погибшем в результате автокатастрофы в Польше пока не подтверждается.

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Об этом сообщил генеральный консул Украины в польском городе Люблин Василий Павлюк в эфире одного из телеканалов.

«В настоящее время есть такая приятная новость, потому что нам предварительно сказали, что шестой умер в больнице, но сейчас пока не подтверждается эта информация. Мы выясняем», - сказал он.

Также Павлюк сообщил, что 10 человек находятся в тяжелом состоянии. «Мы имеем где-то 10 человек в тяжелом очень состоянии. Врачи даже не знают, как дальше будет развиваться ситуация», - добавил он.

ДТП в Польше: что известно

Сегодня, 6 марта, примерно в 02:00 на территории Польши (местность Кашице, Подкарпатское воеводство) рейсовый автобус с украинской регистрацией, следовавший по маршруту Познань-Херсон, попал в ДТП.

Сообщалось о 6 погибших граждан Украины, 35 человек получили травмы и были госпитализированы в медицинские учреждения городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудня Малая. Всего в автобусе было 57 украинцев.

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Автор: Павел Степанец