В госпиталях сейчас находится 35 пострадавших, 5 из них – в крайне тяжелом состоянии.

Состояние пострадавших украинцев в результате аварии рейсового автобуса в Польше, произошедшей в ночь на 6 марта, тяжелое.

Об этом в комментарии Украина 24 сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, пересказывая слова медиков.

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Сейчас раненых разместили в пяти больницах близлежащих польских городов.

"Врачи говорят, что шансов на жизнь – УНИАН) очень мало", – уточнил Павлюк.

Дипломат отмечает, что 16 пассажиров, которые не нуждались в госпитализации, отправили в отель в Ярославе. К ним выехал украинский консул.

Пресс-секретарь посольства Украины в Польше Юлия Бородий в комментарии Украина 24 уточнила, что в госпиталях сейчас находится 35 пострадавших, 5 из них - в крайне тяжелом состоянии.

Граждан Украины, которые могут быть транспортабельны, отправят после следственных действий домой. Остальными будут заниматься в Польше.

ДТП в Польше: что известно

Утром, 6 марта, спикер МИД Олег Николенко заявил, что вблизи города Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Среди погибших - шестеро украинцев.

На момент трагедии в салоне находилось 57 граждан Украины, включая двух водителей. В течение первого часа после аварии количество пострадавших возросло до 41 человека.

На месте происшествия работали около 100 спасателей. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

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Автор: УНИАН