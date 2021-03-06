Авария произошла сегодня около города Кашице.

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования семьям украинцев, погибших в результате аварии автобуса возле польского города Кашице.

Об этом он написал в микроблоге в Twitter.

Читайте такжеУкраинцы больше всего доверяют Байдену – опрос

«Я глубоко опечален новостями об ужасной аварии украинского автобуса на дороге А4 у города Кашице, в результате которой 6 человек погибли и несколько десятков получили травмы. Мои искренние соболезнования семьям жертв и всем нашим украинским друзьям», - написал Дуда.

ДТП в Польше: что известно

Утром, 6 марта, спикер МИД Олег Николенко заявил, что вблизи города Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Среди погибших - шестеро украинцев.

На момент трагедии в салоне находилось 57 граждан Украины, включая двух водителей. В течение первого часа после аварии количество пострадавших возросло до 41 человека.

На месте происшествия работали около 100 спасателей. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

По состоянию на 10:00, по информации украинских дипломатов, в больницах в Польше находятся 35 пострадавших, 5 из них – в крайне тяжелом состоянии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец