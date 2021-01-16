На Соломенской площади в Киеве троллейбус сбил женщину на пешеходном переходе.
Об этом в Facebook сообщает патрульная полиция столицы.
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«Сегодня утром произошло ДТП с участием пешехода и троллейбуса. На Соломенской площади водитель совершил наезд на женщину на регулируемом пешеходном переходе», - говорится в сообщении.
Отмечается, что потерпевшую госпитализировали, а устанавливать обстоятельства происшествия будут следователи.
В полиции также напоминают, что пешеход имеет право на преимущество во время перехода проезжей части обозначенными нерегулируемыми пешеходными переходами, а также регулированными переходами при наличии на то соответствующего сигнала регулировщика или светофора.
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