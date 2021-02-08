На пересечении Коновальца и Новогоспитальной патрульные оформили необычное автопроисшествие - водитель автомобиля совершила две аварии подряд.

В Киеве по состоянию на 18:00 зарегистрировано 248 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.

Читайте такжеВ Одессе из-за пьяного водителя столкнулись семь автомобилейОб этом патрульная полиция Киева сообщила в Telegram-канале.

"Патрульные в усиленном режиме отрабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение. Напоминаем о запрете въезда в город крупногабаритных транспортных средств в связи с ухудшимися погодными условиями", - добавили правоохранители.

В Facebook Патрульная полиция Киева

сообщила о необычном автопроисшествии, которое оформили сегодня патрульные на пересечении улиц Евгения Коновальца и Новогоспитальной.

"Из-за несоблюдения безопасной дистанции произошло незначительное ДТП между двумя автомобилями Toyota. После происшествия водитель Toyota, которая двигалась позади, села за руль и совершила наезд на переднее транспортное средство. В результате второго ДТП, кроме автомобилей Toyota, механические повреждения получили также Lexus и Chevrolet", - говорится в сообщении.

Свои действия женщина объяснила тем, что после первого ДТП переволновалась и растерялась.

Инспекторы оформили на нее два протокола по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Непогода в Киеве

Сегодня ночью в Киеве ожидается усиление снегопада. По прогнозам синоптиков, к утру в столице выпадет 10-12 см снега. Киевлян настойчиво просят не использовать собственный транспорт.

Сейчас в столице работает 462 единицы спецтехники и 540 работников в составе бригад по ручной уборке.

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Автор: Юлия Петриченко