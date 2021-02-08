В Киеве ночью ожидается усиление снегопада

По прогнозам синоптиков, к утру в столице выпадет 10-12 см снега. Киевлян настоятельно просят не пользоваться личным транспортом.

В Киеве усилится снегопад / фото УНИАН

Синоптики прогнозируют усиление снегопада в Киеве в ночное время.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

"Снегопад продолжается уже более 19 часов. Дорожники столицы продолжают очищать город от снега. Сейчас работает 462 единицы спецтехники. Также задействованы 540 работников в составе 68 бригад по ручной уборке. Синоптики прогнозируют усиление снегопада в ночное время: 10-12 см снега выпадет в столице к утру. Снег будет идти и в течение 9 февраля", - говорится в сообщении.

Киевлян настоятельно просят не пользоваться личными автомобилями во время снегопада.

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"Уменьшение нагрузки, в частности, на автомобильный трафик позволит коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды", - отмечается в сообщении.

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