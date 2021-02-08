В Киеве ночью ожидается усиление снегопада
По прогнозам синоптиков, к утру в столице выпадет 10-12 см снега. Киевлян настоятельно просят не пользоваться личным транспортом.
Синоптики прогнозируют усиление снегопада в Киеве в ночное время.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".
"Снегопад продолжается уже более 19 часов. Дорожники столицы продолжают очищать город от снега. Сейчас работает 462 единицы спецтехники. Также задействованы 540 работников в составе 68 бригад по ручной уборке. Синоптики прогнозируют усиление снегопада в ночное время: 10-12 см снега выпадет в столице к утру. Снег будет идти и в течение 9 февраля", - говорится в сообщении.
Киевлян настоятельно просят не пользоваться личными автомобилями во время снегопада.
Завтра в Киеве - пасмурно, температура повысится до -2°
"Уменьшение нагрузки, в частности, на автомобильный трафик позволит коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды", - отмечается в сообщении.
Непогода в Киеве: детали
- С начала суток 8 февраля Киев засыпает снегом. Из-за этого ситуация на дорогах столицы сверхсложная: утром и вечером зафиксированы масштабные пробки, произошло немало ДТП.
- Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что расчищать город от снега мешают припаркованные автомобили.
- Синоптики прогнозируют, что в Киеве ночью температура упадет до -6°, а днем столбики термометров покажут -2°. Весь день 9 февраля будет наблюдаться облачность. Скорость ветра днем составит 4,2 м/с.
- Власти Киева просят в связи с непогодой по возможности оставлять детей дома хотя школы и детсады будут работать.
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