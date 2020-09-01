Одного человека пришлось госпитализировать, сообщают очевидцы.

В центре Киеве на Бессарабке, вероятно, нетрезвый водитель автомобиля Volkswagen влетел в летнюю площадку кафе.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя видео с места происшествия.

На момент аварии в кафе находились посетители.

"К сожалению, одного пострадавшего срочно госпитализировали", - сообщают очевидцы.

Они же утверждают, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Автор: Юрий Годован