В Киеве произошло очередное ДТП / Информатор
В центре Киеве на Бессарабке, вероятно, нетрезвый водитель автомобиля Volkswagen влетел в летнюю площадку кафе.
Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя видео с места происшествия.
На момент аварии в кафе находились посетители.
"К сожалению, одного пострадавшего срочно госпитализировали", - сообщают очевидцы.
Они же утверждают, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
ДТП в Киеве: новости по теме
- В Киеве легковушка въехала в кофейню на остановке общественного транспорта, есть пострадавшие (фото)
- В Киеве из-за незначительной аварии образовалась огромная пробка (фото, ВИДЕО)
- В Киеве пьяный водитель мусоровоза сбил мать с двухлетним ребенком (фото)
- В Киеве пьяный майор наехал на трех курсанток, одной из них ампутируют ноги – СМИ (фото)
- В Киеве пьяный водитель, убегая от патрульных, разбил сразу пять автомобилей (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram