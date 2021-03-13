ДТП в Киеве пьяная женщина разбила четыре машины: / Скриншот видео
Водитель BMW врезалась на Жилянской в Киеве в четыре припаркованных автомобиля.
Об этом пишет Киев Оперативный.
Читайте такжеПод Одессой автомобиль переехал лежащую на дороге женщину
Отмечается, что транспорт двигался на большой скорости.
"Очевидцы говорят, что после аварии женщина пыталась убежать, но заднее колесо ее машины было против того, чтобы куда-то ехать", - говорится в сообщении.
После экспресс-теста на алкоголь драгер установил 0,89 промилле.
В аварии обошлось без травмированных.
Вас также могут заинтересовать другие новости
- В Днепре вандалы измазали фекалиями фигуры мультяшек (фото)
- В Киеве переполненная маршрутка на скорости объезжала пробку по тротуару: в сети показали видео
- Автомобили припаркованы в три ряда: под Киевом из-за снегопада возник транспортный коллапс
- В Киеве легковушка вылетела на остановку и едва не заехала в подземный переход (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram