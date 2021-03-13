В аварии обошлось без травмированных.

Водитель BMW врезалась на Жилянской в Киеве в четыре припаркованных автомобиля.

Об этом пишет Киев Оперативный.

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Отмечается, что транспорт двигался на большой скорости.

"Очевидцы говорят, что после аварии женщина пыталась убежать, но заднее колесо ее машины было против того, чтобы куда-то ехать", - говорится в сообщении.

После экспресс-теста на алкоголь драгер установил 0,89 промилле.

В аварии обошлось без травмированных.

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Автор: Яна Ставская