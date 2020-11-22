В столице на проспекте Лобановского произошло ДТП.
Как сообщает "Киев оперативный" в Facebook, водитель Chevrolet не справился с управлением, из-за чего его авто пролетело через встречную полосу и снесло остановку общественного транспорта.
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"Другие водители сразу бросились к водителю, который был в бессознательном состоянии, вытащили его из авто, оказали первую помощь и передали врачам скорой. Также было ликвидировано небольшое возгорание под капотом автомобиля", - сообщают очевидцы.
На момент столкновения на остановке никого не было, поэтому, кроме водителя, в результате инцидента никто не пострадал.
ДТП в Киеве: что было раньше
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