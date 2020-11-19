Сейчас ребенок находится в больнице.

В городе Каменское Днепропетровской области мусоровоз на полной скорости снес забор, скамейку, вылетел на пешеходную зону и задел двухлетнего ребенка. После этого он врезался в рекламный столб.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Одесской области на трассе перевернулся грузовик (видео)

ДТП произошло в самом центре города и попало на видео камер наблюдения. Водитель "Зил" пытался избежать избежать столкновения с легковушкой, выехавшей со второстепенной дороги, поэтому изменил направление движения и вылетел на пешеходную зону. Там в это время находилась мать с двухлетним ребенком - они кормили голубей. Сама женщина не пострадала, в отличие от ее сына. Ребенок получил черепно-мозговую травму и сейчас находится в областной больнице, его жизни ничего не угрожает.

Водитель мусоровоза находится в реанимации с переломами и ушибами. Правоохранители ожидают возможности допросить 65-летнего мужчину. Среди версий аварии - отказ тормозов, внезапное ухудшение здоровья водителя или легковушка, "подрезавшая" грузовик.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован