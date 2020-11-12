Трагедия случилась на проспекте Ландау вечером 11 ноября.

В Харькове элитный внедорожник BMW насмерть сбил беременную женщину на пешеходном переходе.

Об этом сообщается в Telegram-канале "ХС.Харьков".

Трагедия случилась на проспекте Ландау вечером 11 ноября.

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"Беременная женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. От сильного удара внедорожника BMW женщина отлетела на несколько метров", - сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, в момент аварии водитель был трезвым.

Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!!!

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Автор: УНИАН