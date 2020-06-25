В Днепре столкнулись микроавтобус с пчелами и грузовик с песком: погибли два человека (фото, видео)

Среди погибших есть ребенок, он скончался в больнице.

В Днепре сегодня утром произошла дорожная авария, в которой погибли двое людей, в том числе ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

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ДТП произошло на перекрестке проспекта Слободского и улицы Байкальской в Индустриальном районе города.

"По прибытию спасателей к месту происшествия предварительно установлено, что произошло столкновение двух автомобилей, а именно: Mercedes-Benz Vito который перевозил ульи с пчелами и грузовика DAF загруженного песком. Во время столкновения грузовик перевернулся на бок и перегородил проезжую часть улицы. В результате столкновения на месте погиб водитель микроавтобуса мужчина, 1969 года рождения и пострадали два мальчика 2006 и 2007 годов рождения", - сообщили спасатели.

В ГСЧС уточнили, что пострадавших детей госпитализировали в больницы, в одной из них умер старший мальчик.

"С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали тело погибшего мужчины из искореженного автомобиля. С проезжей части дороги смыты горюче-смазочные материалы. Также сотрудники аварийно-спасательной части собрали рой пчел в полиэтиленовые мешки, вывезли за пределы города и выпустили в окружающую среду", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

Как сообщал УНИАН, на Луганщине в ДТП с участием полицейского пострадали девять человек.

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