В Луганской области в ДТП с участием полицейского пострадали девять человек

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

В дорожно-транспортном происшествии с участием инспектора полиции одного из отделов Главного управления Национальной полиции в Луганской области пострадали 9 человек.

Как говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры, ДТП произошло около 11:00 в пгт Новоайдар Новоайдарского района. Полицейский за рулем автомобиля Volkswagen Vento столкнулся с маршрутным такси "Рута" сообщением Рубежное - Марковка.

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"В маршрутном такси находились 7 пассажиров и водитель. По материалам следствия, полицейский находился вне службы, сменился с суточного дежурства на блокпосту, вместе с ним в автомобиле находились 3 военнослужащих. В результате ДТП госпитализированы в медицинское учреждение водитель автомобиля Volkswagen Vento в тяжелом состоянии и 8 пассажиров обоих транспортных средств - с телесными повреждениями разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управлявшими транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесные повреждения).

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства данной аварии, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия. Виновник ДТП будет установлен после проведения судебных экспертиз", - добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, четыре пострадали.

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