В полиции рассказали, что из-за столкновения протоколы выписали водителям обоих автомобилей.

В Черкассах водитель не пропустил "скорую", которая ехала на вызов с включенной сиреной и маячками на красный свет, и вызвал дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает "Про все. Черкаси".

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Авария произошла на перекрестке улиц Благовестной, Чигиринской и Добровольского вчера, 17-го ноября, около 7 часов вечера.

"Мы проезжали перекресток, когда водитель легковой машины врезался в нас", - объяснил водитель "скорой".

«На машине "скорой" - царапина, никто не пострадал. Врачи ехали на срочный вызов, были еще без пациента. Через полчаса машина уже вышла на линию», - рассказала пресс-секретарь КНП "Черкасский областной центр экстренной медицинской помощи" Ирина Назарок.

В пресс-службе патрульной полиции Черкасской области рассказали, что из-за столкновения протоколы выписали водителям обоих автомобилей.

«Столкнулись "ВАЗ-2115" и машина "скорой" помощи. Патрульные составили протоколы на обоих водителей. На водителя спецмашины - за то, что он не убедился в безопасности пересечения перекрестка и не обеспечил безопасность дорожного движения, а на водителя легковой машины - за то, что он не пропустил машину с включенными маячками и звуковыми сигналами», - рассказывают в полиции.

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Автор: Денис Прядко