Чаще всего люди погибали в ДТП из-за нарушения скорости.

С января по ноябрь этого года в Украине в результате ДТП погибли 2886 человек и были травмированы 29484 человека. Об этом со ссылкой на данные патрульной полиции сообщает УкрАвтопром.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2023-го, количество ДТП, в которых были погибшие и/или травмированные выросло на 9%.

Чаще всего к смертям в ДТП приводили:

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- Нарушение скорости движения - 1608 человек;

- Нарушение правил маневрирования - 442 человека;

- Переход пешеходов в неустановленных местах - 148 человек.

Также сообщается, что наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий случается между 17 и 19 часами, а самый опасный день недели - пятница.

ДТП в Украине - последние новости

Напомним, 1 декабря в Днепре произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщалось, водитель BMW допустил столкновение с автомобилем Ford, который совершал маневр разворота. В результате ДТП погиб ребенок, еще несколько человек получили телесные повреждения.

Позже вблизи Львова произошла еще одна резонансная авария, которая также была вызвана действиями водителя автомобиля BMW. В результате этого масштабного ДТП погибли семь человек. Среди погибших 24-летняя скрипачка Рената Дзигасова - дочь украинской певицы Ирины Борисюк.

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