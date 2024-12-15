Вблизи Львова на трассе Львов-Тернополь произошло смертельное ДТП с участием грузовика DAF, микроавтобуса Mercedes Sprinter и легковушки BMW.
В результате аварии погибли семь пассажиров микроавтобуса, еще трое травмированных участников ДТП госпитализированы. В настоящее время трасса частично перекрыта.
Как сообщили в патрульной полиции, ДТП произошло под утро воскресенья на 105-м километре дороги М-09 Тернополь-Львов-Рава-Русская возле села Чыжыкив.
"Есть, к сожалению, травмированные и погибшие. Одна полоса для движения перекрыта - обеспечено реверсное регулирование. Патрульные с другими службами помогают устранять последствия ДТП", - сказано в сообщении.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута движения.
В полиции Львовщины уточнили, что данные о погибших уточняются. Там уточнили, что три человека были травмированы - это 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель микроавтобуса и его 23-летняя пассажирка. Они госпитализированы в лечебные учреждения Львова - их диагнозы уточняются.
По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на три года.
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1 декабря в Днепре BMW допустил столкновение с автомобилем Ford, в результате чего погибла 10-летняя девочка. Еще четыре человека, которые вместе с погибшей находились в Ford, получили повреждения.
Следователи вручили 19-летнему водителю BMW сообщение о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека.
А 3 декабря суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.