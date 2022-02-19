Правоохранители отметили, что виновник смертельного ДТП часто оставался без присмотра родителей.

Правоохранители предъявили подозрение родителям 16-летнего Николая Харьковского, который в октябре 2021 года устроил смертельное ДТП. Их подозревают в невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, с ноября 2019 года по октябрь 2021 года 16-летний подросток совершил несколько административных и уголовных правонарушений. При этом его родители не отреагировали на решения суда.

Сообщается, что его мать постоянно ездила за границу, в результате чего подросток оставался без присмотра.

По данному факту родителям парня сообщили подозрение по стать 166 "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком" Уголовного кодекса Украины. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Жуткое ДТП с участием 16-летнего мажора Николая Харьковского

26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, на высокой скорости слетел в Chevrolet Aveo. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, троих пассажиров Infiniti - двух юношей 19 лет и 16-летнюю девушку с тяжелыми травмами госпитализировали.

Водителя Infiniti задержали. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

В ходе досудебного расследования было проведено несколько экспертиз, которые, в частности, подтверждают факт вменяемости Харьковского, а также то, что именно он находился за рулем Infiniti. Кроме того, установлена скорость движения этого авто на момент ДТП - 180 км/ч.

Водителю Infiniti грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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