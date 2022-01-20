Подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Харькове - 16-летний Николай Харьковский, который вчера нахамил семье погибшего, разговаривал по-хамски и с собственным адвокатом Инной Даниловой.
Об этом пишет "Суспільне", журналисты которого стали свидетелями нескольких минут разговора. Он произошел после того, как судья вышел в совещательную комнату, и в зале остались только они и работники конвоя.
Во время общения "мажор" обозвал "долбо**ами" других участников процесса, в том числе потерпевших. Он также заявил, что может нецензурно "послать" судью
"Я не буду приезжать на суды!... Я не буду приезжать! По-**й на все!", - по слогам произнес подозреваемый.
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Журналистам в приемной судьи впоследствии рассказали, что имеющаяся в зале аудиосистема записывает только во время заседания и останавливается, как только он объявляет его закрытым. Именно поэтому зафиксировать разговор во время перерыва не удалось.
По итогам вчерашнего заседания подозреваемому продлили срок содержания под стражей еще на два месяца.
Кровавое ДТП с участием 16-летнего мажора Николая Харьковского
- 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, на высокой скорости столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, троих пассажиров Infiniti - двух юношей 19 лет и 16-летнюю девушку с тяжелыми травмами госпитализировали.
- Водителя Infiniti задержали. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.
- В ходе досудебного расследования было проведено несколько экспертиз, которые, в частности, подтверждают факт вменяемости Харьковского, а также то, что именно он находился за рулем Infiniti. Кроме того, установлена скорость движения этого авто на момент ДТП - 180 км/ч.
- Находясь в медицинском учреждении, водитель позвонил в полицию и сообщил, что его автомобиль якобы угнали.
- Досудебным расследованием установлено, что на момент ДТП автомобиль Infiniti находился в исправном состоянии, в том числе тормозная и управляющая системы.
- Водителю Infiniti грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
- Также в прокуратуре отмечают, что сейчас проводится следствие по фактам допуска родителями несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 287, ст. 166 Уголовного кодекса).
- Кроме того, в отдельном уголовном производстве расследуется факт незаконного завладения транспортным средством (ч. 1, ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса).