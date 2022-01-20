Накануне суд продлил Николаю Харьковскому срок ареста.

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Харькове - 16-летний Николай Харьковский, который вчера нахамил семье погибшего, разговаривал по-хамски и с собственным адвокатом Инной Даниловой.

Об этом пишет "Суспільне", журналисты которого стали свидетелями нескольких минут разговора. Он произошел после того, как судья вышел в совещательную комнату, и в зале остались только они и работники конвоя.

Во время общения "мажор" обозвал "долбо**ами" других участников процесса, в том числе потерпевших. Он также заявил, что может нецензурно "послать" судью

"Я не буду приезжать на суды!... Я не буду приезжать! По-**й на все!", - по слогам произнес подозреваемый.

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Журналистам в приемной судьи впоследствии рассказали, что имеющаяся в зале аудиосистема записывает только во время заседания и останавливается, как только он объявляет его закрытым. Именно поэтому зафиксировать разговор во время перерыва не удалось.

По итогам вчерашнего заседания подозреваемому продлили срок содержания под стражей еще на два месяца.

Кровавое ДТП с участием 16-летнего мажора Николая Харьковского