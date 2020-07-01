На Львовщине грузовик переехал маленькую девочку
В селе Подгайчики Золочевского района Львовской области в результате наезда грузовика погибла десятилетняя девочка.
Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 1 июля, около 13:00.
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По предварительной информации, водитель грузовика Iveco, 33-летний львовянин, совершил наезд на 10-летнюю местную жительницу.
Отмечается, что от полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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