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На Львовщине грузовик переехал маленькую девочку

16:54, 01 июля 2020
Происшествия
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ДТП случилось в селе Подгайчики / фото ua.depositphotos.com

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 1 июля, около 13:00.

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По предварительной информации, водитель грузовика Iveco, 33-летний львовянин, совершил наезд на 10-летнюю местную жительницу.

Отмечается, что от полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, в Ривне пьяный полицейский-водитель, выезжая из развлекательного заведения, травмировал двух женщин.

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