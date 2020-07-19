"Бус протаранил граждан РФ": в соцсетях сообщили о серьезном ДТП под Киевом (видео)
21:35, 19 июля 2020Происшествия
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Информации о пострадавших нет.
На месте работает полиция / скриншот видео
В Киевской области в поселке Немешаево произошла авария, по предварительной информации, при участии россиян.
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
"Бус протаранил граждан РФ на Toyota, снёс ограждение и вылетел на тротуар. Автомобили получили сильные механические повреждения", - говорится в сообщении.
Как отмечают очевидцы, информации о пострадавших нет, на месте аварии работают полицейские. Причины ДТП будет устанавливать следствие.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в ужасном ДТП на Закарпатье погибли футбольный тренер и двое его детей.
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