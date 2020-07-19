Погибли три человека: в полиции рассказали подробности смертельной аварии на Закарпатье (фото)

Правоохранители выяснили предварительные обстоятельства ДТП.

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Закарпатской области, в результате которой погибли три человека.

Читайте такжеВ Харькове в ДТП пострадали пять человек, в том числе дети (фото)Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Авария случилась на автодороге Киев-Чоп, неподалеку от села Ивановцы Мукачевского района.

«Следственно-оперативная группа районного отдела полиции на месте происшествия выяснила предварительные обстоятельства ДТП. Автомобиль Mazda, за рулем которого находился 56-летний житель Мукачево, столкнулся с грузовиком Man, который двигался ему навстречу, в направлении Ужгорода. В результате удара, крупногабаритную машину выбросило с дороги, после чего она загорелась», – сообщили в полиции.

Водитель легкового автомобиля и еще двое его пассажиров, 10-летняя девочка и 23-летний парень, погибли на месте аварии. 46-летняя женщина, доставлена в районную больницу для оказания медицинской помощи. Водитель грузовика с ушибами также госпитализирован в медицинское учреждение.

Обстоятельства и причины смертельной аварии полиция будет расследовать в рамках уголовного производства по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек»).

Как сообщал УНИАН, по предварительной информации, в ДТП погиб тренер ФК «Мункач» с детьми.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram