Сегодня в селе Лалово Мукачевского района на Закарпатье произошло ДТП, жертвами которого стали четыре человека.
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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Закарпатской области.
"Предварительно правоохранители установили, что участниками ДТП стали грузовик и легковой автомобиль ВАЗ. Также предварительно выяснено, что водитель легковушки выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение", - сообщили правоохранители.
По данным полиции, в настоящее время известно о четырех погибших. На месте происшествия работают следователи и эксперты. Обстоятельства ДТП выясняются.
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