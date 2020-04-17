В Киеве водитель Ford на скорости снес ограждение и пытался сбежать от полиции (видео)

Предположительно, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на 17 апреля в Киеве на Броварском проспекте водитель за рулем автомобиля Ford на скорости снес ограждение и пытался сбежать от полицейских.

Читайте такжеВ Харькове в смертельном ДТП с участием "скорой" погибли три человека (фото, видео)Видео инцидента опубликовала патрульная полиция Киева.

Отмечается, что после ДТП водитель проигнорировал требование патрульных остановиться.

«За несколько сотен метров водитель остановился и тут же выбежал из авто, пытаясь убежать. Патрульные догнали и задержали мужчину. Затем, общаясь с нарушителем, инспекторы заметили у него явные признаки опьянения. Но пройти осмотр в установленном законом порядке гражданин отказался», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве неадекватный водитель мчался по встречке и чудом не попал в ДТП.