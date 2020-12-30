В результате ДТП травмированный водитель госпитализирован в Новосанжарскую районную больницу.

В Полтавской области водитель школьного автобуса потерял сознание и въехал в столб.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

ДТП произошло 30-го декабря около 8 часов в селе Нехвороща, Новосанжарского района.

По предварительной информации, водитель школьного автобуса «ПАЗ», 1963 года рождения, во время движения потерял сознание и допустил столкновение с деревянной опорой. В автобусе находилось девять детей, трое взрослых и водитель.

В результате ДТП травмированный водитель госпитализирован в Новосанжарскую районную больницу. Травмированная местная девочка-пассажирка автобуса, 2005 года рождения, доставлена в Полтавскую областную детскую клиническую больницу.

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Решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Идет следствие.

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Автор: Денис Прядко