В Полтавской области водитель школьного автобуса потерял сознание и въехал в столб.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
ДТП произошло 30-го декабря около 8 часов в селе Нехвороща, Новосанжарского района.
По предварительной информации, водитель школьного автобуса «ПАЗ», 1963 года рождения, во время движения потерял сознание и допустил столкновение с деревянной опорой. В автобусе находилось девять детей, трое взрослых и водитель.
В результате ДТП травмированный водитель госпитализирован в Новосанжарскую районную больницу. Травмированная местная девочка-пассажирка автобуса, 2005 года рождения, доставлена в Полтавскую областную детскую клиническую больницу.
Читайте такжеВ центре Днепра столкнулись два автомобиля, один из них влетел в магазин (фото, видео)
Решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Идет следствие.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Под Киевом произошло масштабное ДТП с участием восьми автомобилей: часть дороги перекрыта (фото)
- В Киеве сошел с рельсов Экспресс в "Борисполь"
- В Днепре авто влетело в трамвайную остановку: пострадала женщина (фото, видео)
- В Николаевской области маршрутка с людьми упала в бассейн (видео)
- В Одессе легковушка влетела в террасу Mcdonald's: пострадала девушка (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram