На Киевщине в ДТП погиб капитан патрульной полиции
В дорожно-транспортном происшествии на собственном авто погиб капитан патрульной полиции Киева Иван Подольский.
Об этом сообщается на Facebook-странице Патрульной полиции Киева.
"Сегодня в ДТП погиб патрульный управления патрульной полиции в городе Киеве, капитан полиции Иван Подольский", - говорится в сообщении.
По данным патрульных, близ села Милая Киевской области он попал в аварию на своем автомобиле.
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Предварительно, автомобиль Isuzu создал аварийную ситуацию, в результате чего Volkswagen, за рулем которого находился патрульный, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.
Погибшему было 33 года, у него осталась маленькая дочь.
Отмечается, что Подольский вступил в ряды патрульной полиции 2015 года, а до этого работал участковым.
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