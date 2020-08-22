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На Киевщине в ДТП погиб капитан патрульной полиции

04:05, 22 августа 2020
Происшествия
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Погибшему было 33 года, у него осталась маленькая дочка / фото Патрульная полиция Киева / Facebook

Об этом сообщается на Facebook-странице Патрульной полиции Киева.

"Сегодня в ДТП погиб патрульный управления патрульной полиции в городе Киеве, капитан полиции Иван Подольский", - говорится в сообщении.

По данным патрульных, близ села Милая Киевской области он попал в аварию на своем автомобиле.

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Предварительно, автомобиль Isuzu создал аварийную ситуацию, в результате чего Volkswagen, за рулем которого находился патрульный, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

Погибшему было 33 года, у него осталась маленькая дочь.

Отмечается, что Подольский вступил в ряды патрульной полиции 2015 года, а до этого работал участковым.

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Автор: Антонина Доломанжи

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