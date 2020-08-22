На Киевщине в ДТП погиб капитан патрульной полиции

Возле села Милая Киевской области автомобиль Isuzu создал аварийную ситуацию, в результате чего Volkswagen, за рулем которого находился патрульный, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

В дорожно-транспортном происшествии на собственном авто погиб капитан патрульной полиции Киева Иван Подольский.

Об этом сообщается на Facebook-странице Патрульной полиции Киева.

"Сегодня в ДТП погиб патрульный управления патрульной полиции в городе Киеве, капитан полиции Иван Подольский", - говорится в сообщении.

По данным патрульных, близ села Милая Киевской области он попал в аварию на своем автомобиле.

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Предварительно, автомобиль Isuzu создал аварийную ситуацию, в результате чего Volkswagen, за рулем которого находился патрульный, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

Погибшему было 33 года, у него осталась маленькая дочь.

Отмечается, что Подольский вступил в ряды патрульной полиции 2015 года, а до этого работал участковым.

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Автор: Антонина Доломанжи