Всех участников инцидента полицейские установили.

В ривненских группах в соцсетях появилось видео жестокой драки девочек-подростков.

Читайте такжеВ Харькове подростки подожгли дом ради развлечения, жителей пришлось эвакуировать (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Таскала за волосы, повалила на землю и добивала руками и ногами... девочки били друг друга прямо возле школы", – говорится в сюжете.

В частности, 12-летняя девочка била оппонентку и руками, и ногами. Потому что, мол, та распускала о ней сплетни.

Драка девочек-подростков: подробности полиции

Как сообщили в полиции, компания подростков разного возраста 22 ноября договорилась встретиться возле школы, ведь две ученицы должны были выяснить отношения. Во время словесной перепалки одна из присутствующих подбила главных участниц конфликта к драке.

Они сначала толкались, а потом 12-летняя школьница повалила на землю 16-летнюю и начала наносить удары руками по голове и ногами по телу. В это время все события снимала на телефон 23-летняя жительница Ривне, которая в дальнейшем опубликовала видео в соцсети.

На следующий день несовершеннолетняя обратилась в больницу, где медики у нее диагностировали ушибы плеча, шейного отдела и колена.

Всех участников инцидента полицейские установили. По факту нанесения легкого телесного повреждения следователи Ривненского отдела полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины.

Известно, что 12-летнюю девочку, ученицу 7-го класса, воспитывает бабушка. Мать проживает отдельно с сожителем. И обучение ребенка, и поведение – на низком уровне.

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Автор: Катерина Шварц