В Николаевской области полиция расследует обстоятельства конфликта со стрельбой.
Читайте такжеВ Одессе со стрельбой задержали пьяного водителя, который протаранил авто полицииКак сообщает полиция области в Facebook, инцидент произошел 9 мая.
В полицию поступило сообщение о том, что в Доманевском районе возле магазина местный житель получил огнестрельное ранение.
«На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы полиции установили, что между двумя компаниями отдыхающих произошла ссора, во время которой один из участников достал из своего автомобиля ружье и произвел выстрел в оппонента, ранив его в ногу», – отметили в полиции.
38-летнего пострадавшего доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает. 46-летнего злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Оружие правоохранители изъяли.
Отмечается, что в ближайшее время мужчине сообщат о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия) и изберут меру пресечения. Следствие продолжается.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Киеве неадекватный мужчина угнал грузовик, чтобы покататься (фото, видео)
- Суд взял под стражу мужчину, подстрелившего дорожника в Киеве
- На Николаевщине пытались застрелить военного: обнародовано фото злоумышленника
- В центре Днепра киллер в маске убил человека (фото, ВИДЕО)
- В Киеве во время движения загорелся микроавтобус: инцидент показали на видео
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram