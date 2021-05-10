Инцидент произошел 9 мая.

В Николаевской области полиция расследует обстоятельства конфликта со стрельбой.

Читайте такжеВ Одессе со стрельбой задержали пьяного водителя, который протаранил авто полицииКак сообщает полиция области в Facebook, инцидент произошел 9 мая.

В полицию поступило сообщение о том, что в Доманевском районе возле магазина местный житель получил огнестрельное ранение.

«На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы полиции установили, что между двумя компаниями отдыхающих произошла ссора, во время которой один из участников достал из своего автомобиля ружье и произвел выстрел в оппонента, ранив его в ногу», – отметили в полиции.

38-летнего пострадавшего доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает. 46-летнего злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Оружие правоохранители изъяли.

Отмечается, что в ближайшее время мужчине сообщат о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия) и изберут меру пресечения. Следствие продолжается.

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Автор: Катерина Шварц