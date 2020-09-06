Обвинительный акт направлен в Деснянский районный суд.

За систематические обиды и унижения матери 43-летней киевлянки, которую будут судить за совершение домашнего насилия, грозит до двух лет лишения свободы.

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Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

"Первое заявление от киевлянки поступило в Деснянское управление полиции еще в декабре 2019 года. Женщина пожаловалась на свою дочь, которая нецензурно выражается, унижает ее и угрожает физической расправой", - сообщили в полиции.

Как прокомментировал старший участковый офицер полиции Деснянского управления полиции Константин Слепуха, 43-летнюю обидчицу поставили на соответствующий учет и в дальнейшем составили четыре протокола по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"70-летняя потерпевшая проживает вместе с дочерью, которая в состоянии алкогольного опьянения провоцирует конфликты. Во время ссор женщина унижает мать и угрожает ей физической расправой", - добавил полицейский.

На основании систематического документирования фактов насилия в семье следователи Деснянского управления полиции открыли уголовное производство и сообщили правонарушительнице о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в Деснянский районный суд.

Правоохранители обратились к гражданам с просьбой не замалчивать факты домашнего насилия и сообщать об этом по спецлинии 102.

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Автор: Юлия Петриченко