33-летний безработный киевлянин запугивал, унижал и бил своих родственниц.

В Киеве будут судить мужчину, который издевался над своими матерью, тетей и бабушкой.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, подозреваемый умышленно и систематически нецензурными словами оскорблял 54-летнюю мать, 49-летнюю тетю и 75-летнюю бабушку, запугивал их, унижал, угрожал физической расправой и систематически применял физическую силу.

Читайте такжеВ Николаевской области женщина ударила мужчину кухонным ножом в живот (фото)

Это продолжалось в течение последних 4 месяцев, за что обидчик трижды привлекался к административной ответственности.

Однако составленные админпротоколы не повлияли на обвиняемого и не изменили его поведения.

При этом мужчина нигде не работает, злоупотребляет алкоголем и живет в квартире своей онкобольной матери.

Обвинительный акт в отношении 33-летнего киевлянина по факту совершения физического и психологического насилия в отношении членов своей семьи (ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины направлен в Дарницкий районный суд столицы для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на срок до двух лет.

Другие новости, которые могут вас заинтересовать:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Билык