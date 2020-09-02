В Киеве будут судить мужчину, который издевался над своими матерью, тетей и бабушкой.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, подозреваемый умышленно и систематически нецензурными словами оскорблял 54-летнюю мать, 49-летнюю тетю и 75-летнюю бабушку, запугивал их, унижал, угрожал физической расправой и систематически применял физическую силу.
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Это продолжалось в течение последних 4 месяцев, за что обидчик трижды привлекался к административной ответственности.
Однако составленные админпротоколы не повлияли на обвиняемого и не изменили его поведения.
При этом мужчина нигде не работает, злоупотребляет алкоголем и живет в квартире своей онкобольной матери.
Обвинительный акт в отношении 33-летнего киевлянина по факту совершения физического и психологического насилия в отношении членов своей семьи (ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины направлен в Дарницкий районный суд столицы для рассмотрения по существу.
Мужчине грозит наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на срок до двух лет.
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