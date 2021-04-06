На блокпосту в Луганской области умер полицейский из Киевской области Денис Миронов.
Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.
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Мужчине было 34 года; он служил в батальоне особого назначения "Миротворец". Смерть наступила в 8:30, уточняют правоохранители.
"34-летний инспектор батальона особого назначения "Миротворец" ГУНП в Киевской области Миронов Денис Юрьевич умер 6 апреля в 8:30 во время несения службы на блокпосту на окраине города Сватово Луганской области", – говорится в сообщении.
За период службы старший лейтенант полиции зарекомендовал себя как опытный работник, который добросовестно относился к выполнению своих обязанностей, говорят в полиции.
Отмечается, что в профессиональной деятельности строго соблюдал законность. В отношениях с коллегами по работе был тактичным и внимательным, пользовался авторитетом и уважением у руководства и среди личного состава.
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