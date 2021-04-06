Мужчине было 34 года, он служил в батальоне особого назначения "Миротворец".

На блокпосту в Луганской области умер полицейский из Киевской области Денис Миронов.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

Читайте такжеВ Харьковской области двое военных устроили стрельбу в поезде

Мужчине было 34 года; он служил в батальоне особого назначения "Миротворец". Смерть наступила в 8:30, уточняют правоохранители.

"34-летний инспектор батальона особого назначения "Миротворец" ГУНП в Киевской области Миронов Денис Юрьевич умер 6 апреля в 8:30 во время несения службы на блокпосту на окраине города Сватово Луганской области", – говорится в сообщении.

За период службы старший лейтенант полиции зарекомендовал себя как опытный работник, который добросовестно относился к выполнению своих обязанностей, говорят в полиции.

Отмечается, что в профессиональной деятельности строго соблюдал законность. В отношениях с коллегами по работе был тактичным и внимательным, пользовался авторитетом и уважением у руководства и среди личного состава.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская