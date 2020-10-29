Прокуратура передала в суд дело по нападению на хасида в Умани.

Уманская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт по отношению к местному жителю, который с ножом напал на 17-летнего брацлавского хасида, гражданина Израиля.

Об этом УНИАН сообщила Объединённая еврейская община Украины.

Прокуратура приняла решение закрыть уголовное производство, которое велось по ч1. ст. 296 УК Украины — хулиганство. Материалы дела переданы в суд.

Следствие выяснило, что местный житель, грубо нарушая порядок, по хулиганским мотивам (неуважение к личности и с целью самоутвердиться за счёт унижения других) нанёс гражданину Израиля телесные повреждения.

Санкция статьи предполагает наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, арест сроком до полугода или лишение свободы сроком до пяти лет.

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Напомним, что в ночь на 18 октября трое неизвестных совершили нападение на двух брацлавских хасидов, которые шли к комплексу Рабби Нахмана. Один из них сбежал, а другому было нанесено ранение щеки ударом ножа. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа нападавших сбегает с места преступления.

Пострадавшего зовут Йегуда, как сообщала ОЕОУ в своём Telegram, он долгое время был в шоковом состоянии.

Стоит отметить, что инцидент осудил Дмитрий Кулеба — министр иностранных дел Украины, который призвал к тщательному расследованию преступления.

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Автор: УНИАН