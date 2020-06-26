Заседание по делу о жестоком убийстве 11-летней Даше Лукьяненко отложили из-за неявки адвокатов обвиняемого

Следующее заседание назначено на 2 июля.

Раздельнянский районный суд Одесской области отложил заседание по делу о жестоком убийстве 11-летней жительницы Ивановки Дарьи Лукьяненко, совершенном в 2019 году, из-за неявки адвоката обвиняемого Николая Тарасова.

Как сообщили УНИАН в суде, 25 июня коллегия судей в закрытом судебном заседании должна была продолжить рассмотрение дела.

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«Рассмотрение уголовного производства отложено на основании поданного письменного заявления защитника обвиняемого о том, что он занят в судебном процессе в другом суде», - сказано в сообщении.

Следующее заседание назначено на 2 июля.

Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня 2019 года по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области. Ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы и авиация.

19 июня девочку обнаружили убитой в выгребной яме, был задержан подозреваемый – 22-летний местный житель Николай Тарасов.

Преступление предварительно классифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ст. 297 (надругательство над телом) Уголовного кодекса.

22 ноября обвинительный акт против Тарасова был направлен в суд, 10 декабря в суде Тарасов заявил, что не признает себя виновным. Его удерживают в одиночной камере в Одесском следственном изоляторе.

27 января 2020 года суд постановил, что дело будет слушаться в закрытом режиме.

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