Министр туризма Турции отреагировал на избиение украинки на курорте в Чешме

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой осудил нападение на украинку.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой обещает наказать виновников избиения украинской модели Дарьи Кирилюк на курорте в Чешме.

Об этом сообщает посольство Турции в Украине в микроблоге Twitter.

"Я решительно осуждаю отвратительное нападение, которое случилось в пятницу вечером в Чешме. Такого вообще не должно было случиться в курортном регионе, тем более с женщиной. Мы все вместе убедимся, что этот недопустимый хулиганский поступок не останется без наказания", - заявил Эрсой.

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Ранее в сети Instagram украинская модель сообщила, что на нее, ее парня и друзей напали охранники пляжа "Момо" в городе Чешме. По ее словам, охранники били в лицо четырех девушек (в том числе ее), еще четверо ребят очень пострадали. Также она заявила, что об этом инциденте сообщили в полицию.

При этом, она замечает, что представители пляжа "Момо" утверждают, что ее избили не охранники, а ее ребята. Кирилюк назвала эти заявления ложью. Она требует обнародовать записи видеокамер, установленных на парковке пляжа.

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