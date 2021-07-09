Замечанием надеть маску женщина довела нарушительницу до истерики.

В одном из городских троллейбусов Запорожья произошел конфликт из-за несоблюдения масочного режима пассажиркой.

Видео инцидента появилось в соцсетях.

На кадрах женщина подошла к другой пассажирки в хвостовой части транспорта и сделала ей замечание, что та не надела защитную маску. Но нарушительница отказалась выполнять просьбу, обозвав женщину "скотиной такой".

В результате между обоими вспыхнул спор. Гражданка, сделавшая замечание, набросилась на пассажирку, а та, в свою очередь, начала кричать и уже на следующей остановке выскочила.

В конце женщины еще раз обменялись неприветливыми словами.

В Украине с 2020 года действуют карантинные ограничения, которые предвидят, в частности, обязательное ношение защитных масок в общественных местах и транспорте в связи с пандемией коронавируса.

За несоблюдение ограничений штрафуют и граждан, и предприятия.

Год назад тогда же главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечал, что когда людей просят надевать маску в общественном транспорте и зданиях, это означает, что маска защищает не вас, а от вас людей, находящихся там.

Это не первый подобный случай в Украине. Так, в марте 2021 года в киевском супермаркете охранник ударил женщину в лицо, потому что та была без маски. А в маркете Николаева из-за отказа продавщицы обслуживать покупателя без маски мужчина распылил ей газ в лицо.

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Автор: Яна Ставская