Женщина из-за клеща заболела боррелиозом, но перенесла в легкой форме.

У жительницы Сумской области под пломбой в зубе нашли клеща. Насекомое заразило женщину боррелиозом.

Об этом сообщает сайт города Сумы.

Жительница Шостки Лариса весной прошлого года обратилась к частному стоматологу, а в декабре - в стоматологическую поликлинику. Спустя какое-то время женщина снова обратилась к стоматологу из-за дискомфорта в проблемном зубе. Когда врач убрал пломбу, то увидел что-то черное похожее на лапку.

"Мне убрали пломбу, а потом врач говорит: "Что-то здесь черненькое. Какая-то лапка", - рассказала пострадавшая.

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В лаборатории установили, что извлеченное из-под пломбы насекомое – клещ, а у женщины обнаружили клещевой боррелиоз. Заболевание Лариса перенесла в легкой форме. По ее словам, у нее было недомогание, повышенная температура, боль в колене.

Откуда взялся клещ в зубе под пломбой, неизвестно. По мнению врачей, насекомое могло проникнуть через десну.

Как ранее сообщал УНИАН, в России женщина устроила ДТП, увидев на плече ползущего клеща.

Во время движения 41-летняя женщина-водитель почувствовала, как по плечу ползет насекомое. Увидев клеща, она попросила свою дочь подать бутылку с водой, чтобы поместить его туда. В какой-то момент она отвлеклась от дороги. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

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Автор: Анастасия Горбачева