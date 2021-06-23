Ее сыну врачи диагностировали травмы головы и перелом плеча, а у дочери – травмы позвоночника.

В России женщина устроила ДТП, увидев на плече ползущего клеща.

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Отмечается, что во время движения 41-летняя женщина-водитель почувствовала, как по плечу ползет насекомое. Увидев клеща, она попросила свою дочь подать бутылку с водой, чтобы поместить его туда. В какой-то момент она отвлеклась от дороги. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии водитель получила травму головы и перелом ребер. Ее сыну врачи диагностировали травмы головы и перелом плеча, а у дочери – травмы позвоночника.

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Автор: Катерина Шварц