В России женщина устроила ДТП, увидев на плече ползущего клеща.
Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
Отмечается, что во время движения 41-летняя женщина-водитель почувствовала, как по плечу ползет насекомое. Увидев клеща, она попросила свою дочь подать бутылку с водой, чтобы поместить его туда. В какой-то момент она отвлеклась от дороги. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
В результате аварии водитель получила травму головы и перелом ребер. Ее сыну врачи диагностировали травмы головы и перелом плеча, а у дочери – травмы позвоночника.
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