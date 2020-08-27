Сообщение о происшествии на автодороге в районе города Люботина поступило в полицию около 19:10.

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы под Харьковом.

Как сообщает полиция Харьковской области в Telegram по предварительной информации, в результате происшествия два человека получили ранения и доставлены в больницу. По области введена в действие полицейская операция «Сирена».

Читайте такжеВ полиции дали первый комментарий по стрельбе на трассе "Киев-Харьков", о которой сообщил нардеп Кива

Сообщение о происшествии на автодороге в районе города Люботина поступило в полицию около 19:10. По адресу срочно отправились руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа Люботинского ОП.

«Выяснено, что вблизи города Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем «Мицубиси» заблокировали движение микроавтобуса «Мерседес», в котором находились представители ОО «За жизнь», и заставили его остановиться. После этого из автомобиля «Мицубиси» вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле. В результате выстрелов двое активистов упомянутой общественной организации получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Людей, взятых в заложники нет. Розыск злоумышленников осуществляется по специальной полицейской операции «Сирена»», – рассказали в полиции.

Информация по факту происшествия внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

Стрельба на трассе под Харьковом: что случилось

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива сообщил, что на трассе «Киев-Харьков» расстреляли автобус с активистами его организации «Патриоты – За жизнь».

Он заявил, что на микроавтобус напали представители «Нацкорпуса», и что есть погибшие и раненые. Позднее он уточнил, что есть лишь тяжелораненый.

Конфликт между организацией Кивы и Нацкорпусом в Киеве 25 августа

Во вторник, 25 августа, в центре Киева на бульваре Дружбы Народов между представителями «Национального корпуса» и представителями организации народного депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы «Патриоты – за жизнь» произошла стычка со стрельбой.

Кива заявил, что активисты "Нацкорпуса" и ветераны полка "Азов" "совершили подлое нападение" на членов его организации "с целью убить, запугать, заткнуть и остановить".

В то же время представители «Нацкорпуса» заявили, что это представители «силового отряда» нардепа с оружием напали на их активистов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк