Именно по его наводке в марте 2022 года российские оккупанты обстреляли из РСЗО один из районов столицы, в результате чего два человека погибли, еще четверо – получили ранения.

Мужчину, который корректировал удары по Киеву из "Градов" и "Смерчей", приговорили к 15 годам за решеткой.

Как сообщает Служба безопасности Украины, именно по его наводке в марте прошлого года российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч" один из районов столицы.

В результате вражеского обстрела два человека погибли, еще четверо – получили ранения.

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В том же месяце сотрудники СБУ задержали злоумышленника по месту его жительства.

Как свидетельствуют данные следствия, преступником оказался житель Святошинского района Киева, поддержавший вооруженную агрессию РФ.

"Чтобы помочь оккупантам, он создал публичный Телеграм-канал, где размещал координаты базирования украинских защитников и локации критической инфраструктуры. Среди активных пользователей этого интернет-ресурса были участники оккупационных группировок РФ, которые использовали обнародованные сведения для ракетно-артиллерийских обстрелов столицы", - говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленник призвал через соцсеть к поддержке российских захватчиков и оправдывал их военные преступления.

Во время обысков в его квартире правоохранители обнаружили электронные файлы с перечнем и координатами украинских военных объектов.

"На основании собранных доказательств суд признал вражеского приспешника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения)... и назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества", - рассказали в СБУ.

Истории с предателями в Украине

Ранее СБУ задержала бывшего беркутовца, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков. После 24 февраля 2022 года он начал по собственной инициативе собирать информацию о дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка.

Также правоохранители задержали российского агента, который корректировал ракетные удары по Лиману в Донецкой области.

Кроме того, вблизи объекта критической инфраструктуры Харькова был задержан российский агент, который корректировал ракетные удары по городу.

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