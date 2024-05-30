Любители экстремальных путешествий путешествовали по горам и не заметили элементы пограничной инфраструктуры.

Чешские байкеры незаконно пересекли украинскую границу. Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, двух мужчин на мотоциклах без документов обнаружил пограничный наряд ГПСУ во время патрулирования украинско-румынского участка границы.

Выяснилось, что байкеры являются гражданами Чехии, а по территории Румынии они осуществляли мотопутешествие.

"На элементы пограничной инфраструктуры, которыми обустроен участок, путники внимания не обратили. Поэтому в ходе экстремального путешествия по горам не заметили, как попали на территорию Украины", - отмечают пограничники.

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Граждан вернули в Румынию в порядке реадмиссии.

Граница Украины и Румынии - новости

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину около 11 тысяч украинских мужчин нелегально перешли границу с Румынией. Об этом в мае заявил представитель пограничной полиции Румынии Флорин Коман.

Как писало издание The Economist, в последнее время Украина усилила охрану участка границы вдоль реки Тиса, поэтому контрабандисты переориентируют маршруты для уклонистов через горы.

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