Тысячи украинских мужчин призывного возраста, которым запрещено легально покидать свою страну, пытаются нелегально перебраться через границу. Так, Тиса, которая проходит по границе Украины с Румынией, превратилась в настоящую "реку смерти" - с начала войны в ней утонули уже более 30 человек.
Как пишет The Economist, регион Закарпатья является отправной точкой для большинства переходов.
"Этот регион давно зарабатывает на границе: контрабандой бензина, сигарет и прочей контрабандой… Но рыночные силы заставляют местных преступников переключиться с торговли сигаретами на призывников. Это рискованный, но прибыльный бизнес, плата за который варьируется от 3 000 до 12 000 долларов за человека", - говорится в статье.
Один из таких контрабандистов рассказал изданию, что в последнее время переправлять людей через Тису стало тяжелее, так как Украина усилила охрану этого участка Теперь он предпочитает горные маршруты в Румынию, которые могут занимать от десяти часов до нескольких дней.
"По приказу из столицы район был усилен подразделениями национальной гвардии и дюжиной новых контрольно-пропускных пунктов. Офицеры быстро сменяют друг друга, поэтому с каждым из них (контрабандистам) трудно наладить деловые отношения", - пишет The Economist.
В то же время другой местный контрабандист рассказал изданию, что река все же остается самым надежным маршрутом.
"По его словам, он использует ее для того, чтобы проскользнуть туда и обратно, даже чтобы навестить семью на Пасху. Его маршруты занимают пару часов. "Просто нужно знать места", - отмечает издание.
Контрабандист также рассказал журналистам The Economist, что на Пасху он помог переправить группу из 96 украинцев в Румынию за один день. Это был довольно высокий показатель, так как, по его словам, обычно переправляются 30-40 человек в день.
В то же время пограничная служба Украины не подтверждает эти цифры.
"Леся Федорова, пресс-секретарь ГПСУ, говорит, что новые средства защиты границы, датчики и беспилотники останавливают семь из десяти человек до того, как они доберутся до реки… Пойманных штрафуют и передают службам безопасности. Многие пытают счастья снова и снова. Одного останавливали четыре раза", - пишет The Economist.
Как пишет издание, река, ледяная даже в конце мая, кажется спокойной, но часто оказывается неожиданно бурной, с сильным течением. Контрабандисты предпочитают переправляться через реку под покровом ночи, поэтому часто оставляют своих "клиентов" в неведении относительно истинной свирепости реки, пока не становится слишком поздно.
"Тело становится неуправляемым уже через пять минут пребывания в холодной воде, даже в гидрокостюме", - говорит Федорова. "Добавьте сюда течение, тревогу, темноту, и жертва перестает бороться за свою жизнь".
Уклонисты в Украине - новости
По данным властей Румынии, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину около 11 тысяч украинских мужчин нелегально перешли границу с Румынией.
По мнению участника российско-украинской войны Алексея Гетьмана, количество уклонистов, которые не хотят служить в Вооруженных силах Украины, не больше, чем в других странах. Однако в социуме уже есть огромный психологический разрыв между теми, кто был на фронте, и людьми, которые живут обычным образом, и эта пропасть будет углубляться.