Контрабандисты рассказали зданию, что в последнее время переправлять людей через Тису стало труднее, поскольку Украина усилила охрану этого участка.

Тысячи украинских мужчин призывного возраста, которым запрещено легально покидать свою страну, пытаются нелегально перебраться через границу. Так, Тиса, которая проходит по границе Украины с Румынией, превратилась в настоящую "реку смерти" - с начала войны в ней утонули уже более 30 человек.

Как пишет The Economist, регион Закарпатья является отправной точкой для большинства переходов.

"Этот регион давно зарабатывает на границе: контрабандой бензина, сигарет и прочей контрабандой… Но рыночные силы заставляют местных преступников переключиться с торговли сигаретами на призывников. Это рискованный, но прибыльный бизнес, плата за который варьируется от 3 000 до 12 000 долларов за человека", - говорится в статье.

Видео дня

Один из таких контрабандистов рассказал изданию, что в последнее время переправлять людей через Тису стало тяжелее, так как Украина усилила охрану этого участка Теперь он предпочитает горные маршруты в Румынию, которые могут занимать от десяти часов до нескольких дней.

"По приказу из столицы район был усилен подразделениями национальной гвардии и дюжиной новых контрольно-пропускных пунктов. Офицеры быстро сменяют друг друга, поэтому с каждым из них (контрабандистам) трудно наладить деловые отношения", - пишет The Economist.

В то же время другой местный контрабандист рассказал изданию, что река все же остается самым надежным маршрутом.

"По его словам, он использует ее для того, чтобы проскользнуть туда и обратно, даже чтобы навестить семью на Пасху. Его маршруты занимают пару часов. "Просто нужно знать места", - отмечает издание.

Контрабандист также рассказал журналистам The Economist, что на Пасху он помог переправить группу из 96 украинцев в Румынию за один день. Это был довольно высокий показатель, так как, по его словам, обычно переправляются 30-40 человек в день.

В то же время пограничная служба Украины не подтверждает эти цифры.

"Леся Федорова, пресс-секретарь ГПСУ, говорит, что новые средства защиты границы, датчики и беспилотники останавливают семь из десяти человек до того, как они доберутся до реки… Пойманных штрафуют и передают службам безопасности. Многие пытают счастья снова и снова. Одного останавливали четыре раза", - пишет The Economist.

Как пишет издание, река, ледяная даже в конце мая, кажется спокойной, но часто оказывается неожиданно бурной, с сильным течением. Контрабандисты предпочитают переправляться через реку под покровом ночи, поэтому часто оставляют своих "клиентов" в неведении относительно истинной свирепости реки, пока не становится слишком поздно.

"Тело становится неуправляемым уже через пять минут пребывания в холодной воде, даже в гидрокостюме", - говорит Федорова. "Добавьте сюда течение, тревогу, темноту, и жертва перестает бороться за свою жизнь".

Уклонисты в Украине - новости

По данным властей Румынии, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину около 11 тысяч украинских мужчин нелегально перешли границу с Румынией.

По мнению участника российско-украинской войны Алексея Гетьмана, количество уклонистов, которые не хотят служить в Вооруженных силах Украины, не больше, чем в других странах. Однако в социуме уже есть огромный психологический разрыв между теми, кто был на фронте, и людьми, которые живут обычным образом, и эта пропасть будет углубляться.

Вас также могут заинтересовать новости: