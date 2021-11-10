Как утверждают СМИ, Борис Павлов длительное время болел туберкулезом.

В собственном доме найден повешенным родственник покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Речь идет о двоюродном брате Борисе Павлове. Об этом сообщает местный Telegram-канал.

Читайте такжеНазвана официальная причина смерти брата покойного криворожского мэра ПавловаКак утверждают СМИ, Борис Павлов длительное время болел туберкулезом.

Информацию о смерти двоюродного брата погибшего мэра Кривого Рога подтвердили источники издания "Klymenko Time".

Позже эту же информацию подтвердила представитель полиции Днепропетровской области Анна Старчевская, сообщает "Громадське".

По ее словам, в полицию обратилась гражданская жена Бориса Павлова, которая увидела его повешенным в доме.

Как сообщалось, меньше месяца назад в своей квартире был найден мертвым брат покойного мэра города, Андрей Павлов.

15 августа 2021 года в собственном доме в селе под Кривым Рогом был найден застреленным мэр Кривого Рога Константин Павлов. Основные версии случившегося: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, доведение до самоубийства.

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Автор: Ольга Робейко