В собственном доме найден повешенным родственник покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова.
Речь идет о двоюродном брате Борисе Павлове. Об этом сообщает местный Telegram-канал.
Читайте такжеНазвана официальная причина смерти брата покойного криворожского мэра ПавловаКак утверждают СМИ, Борис Павлов длительное время болел туберкулезом.
Информацию о смерти двоюродного брата погибшего мэра Кривого Рога подтвердили источники издания "Klymenko Time".
Позже эту же информацию подтвердила представитель полиции Днепропетровской области Анна Старчевская, сообщает "Громадське".
По ее словам, в полицию обратилась гражданская жена Бориса Павлова, которая увидела его повешенным в доме.
Как сообщалось, меньше месяца назад в своей квартире был найден мертвым брат покойного мэра города, Андрей Павлов.
15 августа 2021 года в собственном доме в селе под Кривым Рогом был найден застреленным мэр Кривого Рога Константин Павлов. Основные версии случившегося: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, доведение до самоубийства.