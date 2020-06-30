В Запорожье школьницы жестоко избили подругу (видео)

На кадрах видно, что девушки с матами выясняют отношения, после чего бьют свою ровесницу по лицу.

В Запорожье школьницы жестоко избили свою подругу.

Видео инцидента появилось в Telegram-канале "Это Запорожье".

Конфликт между 15-летними девушками произошел в Бородинском микрорайоне города.

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На кадрах видно, что девушки с матами выясняют отношения, после чего бьют свою ровесницу по лицу. Якобы одна из девушек назвала другую «женщиной легкого поведения».

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Запорожской области сайту ТСН.uа сообщили, что по данному факту проводится проверка и устанавливаются лица, которые присутствуют на видео.

Родители пострадавшей девушки в правоохранительные органы пока не обращались.

Как сообщал УНИАН, полицейские составили административные протоколы за буллинг и хулиганство на учительницу школы Подольского района Киева.

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