В Киеве учительница травила и унижала детей

В характеристике, которую получили правоохранители, сказано, что педагог склонна к агрессивным действиям, использует нецензурные слова в отношении коллег, родителей и детей.

Полицейские составили административные протоколы за буллинг и хулиганство на учительницу школы Подольского района Киева.

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Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, в полицию обратились родители учеников общеобразовательной школы, расположенной в Подольском районе. Они сообщили о жестоком отношении к детям со стороны учительницы, которая травила, необоснованно обвиняла и унижала школьников.

Работники сектора ювенальной превенции установили, что учитель в течение нескольких дней дважды во время урока кричала и оскорбляла малолетнюю школьницу, из-за чего последняя была вынуждена обратиться в медицинский пункт в связи с ухудшением самочувствия. Также факт психологического давления зафиксирован в отношении двух других детей.

Руководство школы факт буллинг подтвердило, о чем были составлены соответствующие протоколы. Согласно полученной правоохранителями характеристики, педагог склонна к агрессивным действиям, использует нецензурные слова в отношении коллег, родителей и детей.

Полицейские составили два административных протокола по ст. 173 (мелкое хулиганство) и один по ст. 173-4 (буллинг участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях и направили их в Подольский районный суд Киева.